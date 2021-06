S.T.A.L.K.E.R. 2 er over 150 gigabyte stort på Xbox Series

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl var et av de grafisk penere spillene under Xbox & Bethesda Games Showcase søndag kveld. Men å ha superdetaljert grafikk og stor verdener innebærer ofte større filstørrelser også, og dette spillet er et bevis på den påstanden.

Ettersom det nå har blitt lagt til på Microsoft Store, vet vi at det faktisk har en filstørrelse på hele 150,01 gigabyte på Xbox. Og det er uten ekstra patcher og DLC.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl lanseres den 28. april til PC og Xbox Series, og slippes også rett på Xbox Game Pass. Se noen nye E3-skjermbilder nedenfor.