Forrige sommer ga GSC Game World oss en vakker trailer som kunngjorde S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl ville lanseres den 28. april, men som ekstremt mange ganger før har timeplanen endret seg for et kommende spill.

Etter noen dager med rykter kan utviklerne bekrefte at S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl utsettes helt til den 8. desember. Grunnen er enkelt nok at de trenger sju ekstra måneder for å finpusse det som uten tvil er studioets største og mest ambisiøse prosjekt noen gang.