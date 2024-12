S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl fikk to nye oppdateringer i forrige uke

HQ

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Det nye spillet ble møtt med gjennomgående gode anmeldelser da det ble lansert for snart to uker siden, men mange påpekte at det har sine problemer med bugs og noen tekniske mangler.

Allerede i forrige uke ble det sluppet en omfattende patch (1.0.1) som løste mange av problemene, men ukrainske GSC Game World har ikke tenkt å ligge på latsiden og har allerede sluppet en ny patch (1.0.2). I patch-listen kan vi lese om hva som er endret og fikset, selv om vi ønsker å flagge for milde spoilere :



Løst et problem når den andre bølgen ikke ville gyte under "On the Edge" -oppdraget, og blokkerte videre progresjon.



Løste problemet med at en spiller kunne bli funnet død under "A Minor Incident"-oppdraget, noe som blokkerte videre progresjon.



Løste problemet med at en spiller kunne bli sittende fast etter å ha installert sikringen i Wild Island-området hvis de fikk den første under "Just Like the Good Old Days"-oppdraget, noe som blokkerte videre progresjon.



Problemet ble løst da en spiller ikke kunne fullføre "Alt som er igjen"-oppdraget mens han eller hun utforsket kjemikaliefabrikkområdet.



Løste et problem der oppdragsfiender kunne dukke opp i utilgjengelige områder for en spiller under "Down Below"-oppdraget, noe som blokkerte videre progresjon.



Løste et problem der Scar kunne mangle under "Visions of Truth"-oppdraget.



Noen flere EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION-feil er rettet.



S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl er ute nå for både PC og Xbox Series S/X, og det er også inkludert i Game Pass. Mindre enn to dager etter lanseringen ble det bekreftet å være en millionselger - og da er ikke engang de som spiller via Microsofts abonnementstjeneste medregnet.