S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl forårsaket store brudd på internett i Ukraina

Av og til ser vi at et spill debuterer med en så stor mottakelse at det faktisk legger et stort press på internett- og bredbåndsleverandørene i enkelte land. Call of Duty: Black Ops 6 forårsaket noen problemer for britiske leverandører, men ikke på langt nær så mange problemer som S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl forårsaket for ukrainske leverandører.

Den ukrainske publikasjonen ITC.UA har rapportert om to rapporter fra leverandører i landet (Tenet og Triolan) som sier at det ukrainskutviklede spillet fra GSC Game World var så populært at det faktisk belastet Internett-tjenestene i landet under lanseringen.

Tenet notater: "Kjære venner, på grunn av den massive nedlastingen av det etterlengtede Stalker 2-spillet i flertrådet modus, opplever våre partneres eksterne backbone-kanaler for øyeblikket overbelastning. Alle abonnenter kan bli påvirket av den reduserte hastigheten på Internett-tilgangen. Dessverre er problemet utenfor vår direkte innflytelse. Vi holder kontakten med stamnettoperatørene slik at de kan stabilisere situasjonen så snart som mulig."

Triolan og legger deretter til "For øyeblikket er det en midlertidig reduksjon i Internett-hastigheten i alle retninger. Dette skyldes den økte belastningen på kanalene på grunn av den massive interessen for utgivelsen av S.T.A.L.K.E.R."

Vi har sett svært imponerende tall fra S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl så langt, da spillet bare noen få dager etter lanseringen hadde solgt over en million eksemplarer, noe som betyr at det faktiske spillerantallet sannsynligvis er mye høyere på grunn av inkluderingen på Game Pass fra dag én.

Har du spilt S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ennå? Hvis ikke, ikke gå glipp av vår anmeldelse for å se om dette er et spill for deg.