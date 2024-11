S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl er en millionselger etter mindre enn to dager

HQ

Etter å ha toppet Steam-listene før det i det hele tatt hadde premiere, er vi ikke helt overrasket over å høre at S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl har fått en flott start, men en bekreftelse er alltid hyggelig. Via Threads kunngjør spillets offisielle konto nå at spillet allerede har blitt en millionselger.

Du bør selvfølgelig også huske at tittelen er inkludert i Game Pass, så antall spillere er mye høyere enn det.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ble sluppet på onsdag, og vi har anmeldt det, og konstaterer at den ukrainske utvikleren GSC Game World byr på et virkelig vellaget og spennende actioneventyr i den forbudte sonen rundt det falleferdige atomkraftverket Tsjornobyl.