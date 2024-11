S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl kan bli forbudt i Russland fordi det muligens "rettferdiggjør terrorisme"

HQ

Premieren på S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl nærmer seg etter mer enn to år med forsinkelser. Forsinkelsene har i stor grad vært forårsaket av Russlands krig med Ukraina, noe som har tvunget den ukrainske utvikleren til å ta drastiske grep, og dessverre har det også ført til tap av menneskeliv.

Men mens resten av verden gleder seg til å spille S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, ser det ikke ut til at Russland er like heldige. Russland har som kjent stengt ned all fri presse og forbudt alt de anser som antirussisk, ofte i nesten komiske proporsjoner.

Nå rapporterer State Duma -medlem Anton Gorelki i statskontrollerte RIA Novosti (via VGC) at spillet kan bli helt forbudt hvis det viser seg at S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl "rettferdiggjør terrorisme" eller er "anti-russisk". Og det stopper ikke der, for den juridiske rådgiveren Mikhail Mushailev legger til at det kan være en forbrytelse å kjøpe spillet i det hele tatt, fordi det støtter en "fiendtlig makt" (i betydningen det landet Russland prøver å invadere).

Som en fotnote kan det nevnes at Russland i begynnelsen av krigen tok kontroll over Tsjornobyl, der spillet foregår. Men etter en drøy måned ble de drevet ut, og området vi besøker digitalt i S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, er i dag igjen kontrollert av Ukraina.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl kommer 20. november til PC og Xbox Series S/X - unntatt i Russland, selvsagt. Det følger også med Game Pass.