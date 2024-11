S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl kan nå lastes ned på Xbox Series X/S

HQ

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl er bare litt over en uke til lanseringen, men hvis du vil komme i gang med Zone med en gang, kan du nå forhåndslaste spillet på konsollen. Du trenger imidlertid en god del plass for å gjøre det.

Spillet krever 146 GB å installere, noe som er ganske mye, men med tanke på Sonens størrelse og det faktum at hele kartet er håndlaget, kan du forvente en massiv nedlasting. Heldigvis gir GSC Game World deg god tid til å få spillet klart, selv om nedlastingshastigheten din ikke er helt på topp.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl har vært lenge under utvikling, med flere forsinkelser, men i forrige uke ble det kunngjort at spillet hadde fått gullstatus, noe som betyr at vi ikke kommer til å oppleve flere forsinkelser før utgivelsen.