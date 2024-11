S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl har gått gull

HQ

Det har vært en helvetes utviklingsreise som det vil bli skrevet bøker om i fremtiden. Det ukrainske studioet GSC Game Worlds ultraambisiøse spill S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl har blitt forsinket gjentatte ganger som følge av krigen i Russland, noe som har ført til at både medarbeidere har omkommet og at de har måttet flykte ut av landet for å fullføre prosjektet et annet sted.

Men 20. november er det endelig her, og denne gangen vil det faktisk bli utgitt som planlagt. Hvorfor er vi så sikre på det? Jo, fordi GSC Game World nå har sluppet en video der de forklarer at spillet nå har gått gull - og dermed er ferdig utviklet.

Det betyr at det bare er elleve dager til vi kan ta på oss rollen som nykommeren Skif for å utforske den enorme forbudte sonen rundt det havarerte atomkraftverket Chornobyl i en merkelig blanding av action, rollespill, overlevelse og skrekk.

De siste månedene har flere nye detaljer blitt avslørt om S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, som vil kjøre med 60 bilder per sekund på Xbox Series X (og utviklerne jobber for å oppnå dette med Series S også), støtte mods selv på konsollene, og er inkludert fra første utgivelsesdag med Game Pass.

GSC Game World sier også at det vil være et ganske utfordrende spill, og inkluderer derfor tre vanskelighetsinnstillinger, men de har designet spillet og historien for å virkelig ønske nye oppdagelsesreisende i den svært radioaktive forbudte sonen velkommen.

Vi jobber selvfølgelig med en anmeldelse og kommer tilbake med våre tanker om S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl nærmere premieren den 20. november, da det slippes til både PC og Xbox Series S/X.