S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl sine PC-krav er klare

Et spill mange forventer skal være en kandidat til årets spill, kanskje spesielt på den tekniske fronten, er GSC Game Worlds lenge annonserte S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Det har blitt forsinket flere ganger på grunn av Russlands krig med Ukraina, men den 20. november kommer det endelig til både PC og Xbox Series S/X.

Selvfølgelig krever et så lekkert spill som dette en hel del digitale hestekrefter for å få mest mulig ut av det, og nå har den ukrainske utvikleren delt hvilken PC du trenger for å kjøre spillet påLow, Medium, High og Epic.

Førstnevnte er overraskende rimelig for et spill med dette grafikknivået, men allerede på Medium tipper vi at mange vil ha problemer med å henge med - og 160 gigabyte SSD-lagring vil nok kreve en del rydding. Du kan sjekke ut hva som trengs i bildet nedenfor.