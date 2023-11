S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl-trailer ser fantastisk ut og bekrefter lansering tidlig i 2024

HQ

Krig, branner og mye mer. GSC Game World har gått gjennom et helvete, så det er forståelig at S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl kommer mye senere enn opprinnelig planlagt. Ventetiden har imidlertid vært svært anstrengende, for spillet ser ut til å virkelig vise hva slags grafikk de nye grafikkortene og Xbox Series X kan levere, samtidig som det forteller en fengslende historie. Heldigvis ser det ut til at vi ikke trenger å vente så mye lenger.

De ukrainske utviklerne bestemte seg nemlig for ikke å vente til The Game Awards med å gi oss en ny trailer for S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, for vi har fått en i kveld. Den introduserer oss for en mann kalt Strider, som forteller en historie som gjenspeiler hvor brutalt og tankevekkende det kan være å leve i en krigsherjet postapokalypse mens den viser frem noen aldeles nydelig og mystiske scener. Og prikken over i-en? Vi blir fortalt at S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl fortsatt skal lanseres i første kvartal 2024, noe som betyr at vi får det før april. La oss håpe at det betyr mars, slik at vi rekker å spille ferdig alle februar-spillene før vi kaster oss over denne svært lovende oppfølgeren.