S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl-utviklerne ville ikke endre en mekanikk i spillet fordi spillerne ble for vant til den

Selv om det fikk en god del kritikk for at det var buggy ved lansering, har GSC Game World gjort en fenomenal jobb under ekstraordinære omstendigheter for å få S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl i den tilstanden det er i dag. Mye av suksessen skyldes tilbakemeldinger fra spillfellesskapet, men som vi diskuterte med spilldesigner Yegor Ostapenko på DevGAMM i år, kan spillfellesskapet noen ganger endre ting på uventede måter.

"Her om dagen hadde vi en krangel om en bestemt ting", forklarte Ostapenko. "Jeg vil ikke si hvilken [mekaniker], men saken var at argumentet for å ikke gjøre noe med den var at spillerne allerede var vant til den."

"Hvis vi gjør det slik vi hadde tenkt, kan det skape kaos, og vi kan få negative tilbakemeldinger basert på disse endringene, selv om vi hadde tenkt å gjøre dette på andre måter," fortsatte han. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl har gjennomgått noen store endringer siden lanseringen, men det ser ut til at GSC Game World ikke ønsker å risikere alt, selv ikke for å få det spillet de hadde tenkt å bygge i utgangspunktet.

På andre områder har fellesskapet vært uvurderlig for å hjelpe S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl med å nå sitt fulle potensial. For flere eksempler på dette, sjekk ut hele intervjuet nedenfor: