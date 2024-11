S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl vist i episk lanseringstrailer

HQ

Etter to år med forsinkelser har GSC Game Worlds etterlengtede S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl kommet. Vi synes det er et jævlig bra spill, som du kan se hvis du allerede har lest anmeldelsen vår, men som seg hør og bør er det også en lanseringstrailer å ta en titt på.

I tillegg til å vise frem spillets nesten farlig lekre grafikk, får vi også en smakebit av historien, møter en rekke viktige karakterer, sjekker ut spillets tilsynelatende overnaturlige elementer, ser nærmere på Forbidden Zone, og blir introdusert til kampene.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl er tilgjengelig nå for både PC og Xbox Series S/X - og det er inkludert i abonnementet ditt på Game Pass Ultimate.