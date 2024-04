S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl vist i fantastisk trailer

HQ

Vi har lenge visst at S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl kom til å bli et voldsomt lekkert spill, takket være flere publiserte trailere og skjermbilder. Men utviklingen har vært full av problemer, med Russlands krig mot Ukraina som har ført til enorme lidelser og tvunget flere GSC Game World -ansatte til frontlinjen.

Som følge av dette har prosjektet blitt utsatt flere ganger, men tidligere i år ble endelig en utgivelsesdato annonsert for første gang, og S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl slippes den 5. september til både PC og Xbox Series S/X (og er inkludert i Game Pass). Utviklerne viser nok en gang frem Forbidden Zone, og akkurat som tidligere ser det utrolig flott ut med gjengrodde omgivelser ispedd groteske kommunistmonumenter, en øde bilkirkegård og ikoniske steder i Prypjat (inkludert det beryktede atomkraftverket).

Sjekk ut videoen nedenfor.