S.T.A.L.K.E.R. 2 kommer til Xbox Game Pass på selve lanseringsdagen

Ikke bare har Microsoft lovet at alle deres store eksklusiver lander på Game Pass på selve lanseringsdagen, de inngår også hele tiden nye samarbeid med eksterne utvikleren, som også lanserer sine spill via tjenesten.

Eksempelvis har Microsoft et samarbeid med GSC Game World, som endelig har kommet skikkelig i gang med det lenge ventede S.T.A.L.K.E.R. 2. Ikke bare vet vi nå at spillet avvikles i 4K med Ray Tracing på Xbox Series X, det kommer også til Xbox Game Pass på lanseringsdagen.

"You can be confident the game will come to Xbox Game Pass on day one," sier GSC på Xbox Wire.