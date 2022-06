S.T.A.L.K.E.R. 2 viser krigen i Ukraina og starten av spillet

HQ

Allerede i januar fortalte utviklerne i GSC Game World at de dessverre måtte utsette S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl til desember for å virkelig finpusse det etterlengtede spillet, men kort tid etter fikk de langt mer alvorlige ting å tenke på da Russland invaderte landet deres. Siden den gang har vi åpenbart ikke hørt stort fra utviklerne, så det har forventet at spillet ikke kommer før i 2023. I kveld har vi fått en bekreftelse på dette og mer til.

GSC dukket nemlig opp i kveldens Xbox Games Showcase: Extended-sending for å være ekstremt gavmilde. De har ikke bare gitt oss en videodagbok som viser hvordan de gikk fra en helt vanlig utviklingshverdag til å plutselig være i krigsherjede omgivelser, men også en video som viser de første minuttene av S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Helt til slutt i sistnevnte får vi også bekreftelsen på at spillet nå skal komme en gang i løpet av 2023 om alt går som planlagt.

