Stallone: Folk var tøffere før i tiden

I forrige måned kunne vi fortelle at skuespilleren Michael J. Fox mener at det krevdes mer talent for å bli en berømt skuespiller, og han la ikke skjul på at han synes folk hadde mer hud i spillet og mer mot, på 80-tallet. Han sa blant annet at "vi var annerledes. Vi var tøffere. Vi hadde ikke sosiale medier, vi hadde ikke noe av den dritten."

En som ser ut til å være enig med Fox, er skuespilleren og legenden Sylvester Stallone. I sitt siste Instagram-innlegg viser han frem Reyes-boksehanskene han brukte under innspillingen av Rocky, samtidig som han forklarer at de ikke engang er lovlige i dag, fordi de rett og slett er for farlige og til og med dødelige.

Så hvorfor har han beholdt dem? Stallone mener de fungerer som en påminnelse om en tid da folk ikke var like følsomme, og sier :

"Så jeg har dem fortsatt fordi det er en tid da folk var tøffere. Beklager, det var de."

Som forventet har dette ført til en opphetet debatt i kommentarfeltet, der noen hevder at stjernen ikke har rett til å uttale seg fordi han er rik. Men i rettferdighetens navn minner mange om at Stallone vokste opp fattig og bodde på gata i mange år, og at han faktisk måtte jobbe hardt for å komme dit han er i dag.

Hva tror du, har Stallone (og Fox) rett?