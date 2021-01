Star Citizens "lighting artist" går over til Fable-teamet

Du ser på Annonser

Du har mest sannsynlig aldri hørt snakk om Carmen Schneidereit. Hun jobbet frem til forrige uke som "lighting artist" på Star Citizen, og har en ArtStation-side om du vil sjekke ut hennes arbeid. I går overrasket hun dog ved å avsløre på Twitter at hun fra og med i dag bytter arbeidsgiver:

"Incredibly happy to share that tomorrow I'll be joining @WeArePlayground

as a lighting artist on Fable!"

Vi har fortsatt ikke peiling på når Fable skal slippes, men gjetter at det tidligst skjer i 2022. Med det sagt er det fint å vite at prosjektet er i trygge hender.