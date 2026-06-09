Star Fox Utvikleren av «Switch 2» er avslørt, og det er absolutt ikke den du tror

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Star Fox kommer til Nintendo Switch 2 om bare to uker, og gjenoppliver en serie som har ligget i dvale i lang tid (ti år siden Star Fox Zero på Wii U) rett etter at Fox McCloud dukket opp i filmen Super Mario Galaxy. Denne nyinnspillingen av Nintendo 64-klassikeren ble kort omtalt i Nintendo Direct, og det ble bekreftet at en demo nå er tilgjengelig.

I tillegg til demoen og ny gameplay ble det gjort en overraskende kunngjøring... av Velan Studios, et amerikansk studio med base i New York som har avslørt seg som utviklerne bak dette spillet. «Det er virkelig en ære å samarbeide med Nintendo og bringe Fox McCloud og gjengen til Nintendo Switch 2.»

Velan Studios, tidligere Vicarious Visions-utvikler, har samarbeidet med Nintendo

Vi hadde ikke forventet det: Star Fox utvikles ikke internt hos Nintendo, men av et lite kjent tredjepartsstudio, som imidlertid har en historie med å samarbeide med Nintendo. Velan Studios ble grunnlagt av brødrene Guha Bala og Karthik Bala i 2016, som begge også var med på å starte Vicarious Visions tilbake i 1991. De utviklet det uvanlige Mario Kart Live: Home Circuit til Nintendo Switch, en blanding av videospill og leketøy (en ekte fjernstyrt bil).

Velan står også bak Knockout City, et kortvarig online flerspillerspill med dodgeball som ble utgitt av Electronic Arts i 2021... og som ble lagt ned to år senere.

Før det jobbet Bala-brødrene i Vicarious Visions med Skylanders-serien, og Karthik Bala dukket til og med opp på Nintendo Digital Event under E3 2015, hvor han snakket om Bowser- og Donkey Kong-figurer som var eksklusive for Wii U-versjonen.

Fra å jobbe med Crash Bandicoot og Spyro og alle slags lisensspill på 2000-tallet, til nå å relansere « Star Fox » for Nintendo Switch 2 – litt av en historie for Guha Bala og Karthik Bala og folkene hos Velan Studios!