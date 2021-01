Star Wars Battlefront II blir gratis på PC neste uke

På mandag kunne Activision og Sony avsløre at Call of Duty: WWII er ett av PlayStation Plus-spillene du kan laste ned gratis som en del av medlemskapet ditt, og nå vet vi...

Den siste innholdsoppdateringen til Star Wars Battlefront II, The Battle on Scarif, er offisielt ute og akkurat i tide til Star Wars-dagen. Vi feirer dette ved å sjekke...

Det startet som et av de mest kontroversielle spillene denne generasjonen. Som du sikkert husker, handlet det om et stort press på mikrotransaksjoner. Ikke bare var det...

Star Wars Battlefront II hyper opp The Rise of Skywalker i morgen

den 16 desember 2019 klokken 21:42 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Nå er det altså bare litt over et døgn til Star Wars: The Rise of Skywalker endelig blir å finne på kinoer over vårt langstrakte land, og jeg er ikke den eneste som...