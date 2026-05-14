Star Wars: Fate of the Old Republic regissør og BioWare-veteran Casey Hudson sier AI er "kreativt sjelløs"

Ettersom AI ofte blir sett på som en måte å fremskynde visse aspekter av spillutvikling på, og Casey Hudson vil ha Star Wars: Fate of the Old Republic ute før 2030, skulle man kanskje tro at han kunne vurdere å bruke teknologien. Det gjør han definitivt ikke, for Hudson tror ikke at den kan hjelpe ham med å lage det spillet han ønsker å lage.

"Jeg synes bare at AI er kreativt sjelløst. Det er vanskelig å se for seg at det faktisk kan være til hjelp i prosessen. Jeg er ikke imponert over det", sier han til Bloomberg i et nylig intervju. Det ser ut til at Hudson vil være i stand til å holde sitt løfte om ingen AI, ettersom det ser ut til at han har fått mye kontroll over dette prosjektet.

Star Wars: FOTOR vil bli finansiert av GreaterThan Group, et nytt selskap grunnlagt av den tidligere NetEase-sjefen Simon Zhu, som har sikret seg rundt 100 millioner dollar i finansiering fra forskjellige investorer. Hudson har også fått med seg en rekke gamle BioWare-veteraner om bord, inkludert Ryan Hoyle, Caroline Livingstone og Dan Fessenden. Zhus visjon med GreaterThan Group er å sikre en annen fremtid enn den vi ser i dag, med nye teknologifokuser og utviklere som blir oppsagt hvert femte minutt.

"Du kan ha spillertilfredshet, du kan ha kommersiell suksess. Du kan oppnå kunst. Du trenger ikke å gå på kompromiss eller ofre det ene for det andre. La oss gi den beste skaperen muligheten til å jobbe med et drømmeprosjekt. Alle vinner på det... Bransjen behandler utviklere så dårlig. Jeg mener at det alltid bør være en balanserende kraft som behandler utviklere bedre."

Så, ingen AI for FOTOR, og det er støttet av et selskap som ser ut til å bry seg om spillutviklere? Høres litt for godt ut til å være sant for meg, men kanskje jeg bare er blasert av den moderne industrien.