Star Wars: Galactic Racer vil få en fysisk utgivelse

HQ

Med flere og flere spill som kun lanseres digitalt, føles det litt nostalgisk å se et videospill som frimodig erklærer at det kommer i en eske som du kan holde i hendene, og som krever en disk som du må putte i konsollen. Det er kanskje mer for syns skyld enn noe annet i disse dager, med dag én-oppdateringer og slikt, men det finnes fortsatt et publikum der ute for fysiske spill.

Star Wars: Galactic Racer Det vet utgiveren Secret Mode og Plaion, som har gått sammen om å levere en fullstendig fysisk utgivelse. Plaion vil være den globale fysiske distributøren for Star Wars: Galactic Racer, og er allerede i gang med forberedelsene til lanseringen senere i år.

"Vi er glade for å samarbeide med Secret Mode for å bringe Star Wars: Galactic Racer til det globale fysiske markedet", sier Craig McNicol, administrerende direktør i Plaion, i en uttalelse. "Å sikre mandatet for verdensomspennende fysisk distribusjon av en så spennende tittel understreker styrken i våre relasjoner til detaljhandelen, våre ekspertteam rundt om i verden og vår omfattende erfaring innen fysiske spill. Vi er opptatt av å levere førsteklasses produkter til spillere over hele verden, og vi ser frem til en sterk global lansering."

Alison Fraser, Secret Modes kommersielle direktør for publishing, legger til: "Vi i Secret Mode er glade for å kunngjøre Plaion som vår betrodde fysiske distribusjonspartner for å bidra til å levere global suksess på vårt nylig annonserte spill, Star Wars: Galactic Racer. Vi har full tillit til deres erfaring og ekspertise, og vi ser frem til å jobbe sammen for å bringe dette spennende racingspillet til både nye og gamle fans av den elskede serien."

Star Wars: Galactic Racer kommer til PC, PS5 og Xbox Series X/S i 2026.