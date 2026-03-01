Star Wars Galaxies får stor oppdatering av borgerkrigsinnhold fra fansens restaureringsprosjekt

HQ

Når du leser noe sånt som Stop Killing Games Initiative, lurer du kanskje på hvem i all verden som fortsatt bruker tid på spill som for lengst har passert sin beste alder, og noen som til og med er lagt ned. Svaret er lidenskapelige fans. Folk som holder et spill i gang av ren kjærlighet og utholdenhet, akkurat som fellesskapet som fortsatt holder Star Wars Galaxies i live mer enn 15 år etter at det ble lagt ned.

Som fanget opp av PCGamer, Star Wars Galaxies fikk nylig en enorm oppdatering, og bringer en hel borgerkrigs verdi av innhold til MMO-en. Shatterpoint-oppdateringen leverer en ny, syklisk hendelse som ser imperiet og opprøret konkurrere om kontroll over galaksen. De vil kjempe om kontroll over syv planeter, og får den kontrollen når de får en million kontrollpoeng.

Du trenger ikke å kjempe i frontlinjen hvis det ikke er slik du har bygget opp karakteren din, og spillerne kan drive med spionasje og bli leiesoldater for å hjelpe dem som ikke vinner kampen på et gitt tidspunkt. Shatterpoint-innholdet er designet for å kunne gjentas, i likhet med det andre nye innholdet, Flashpoint.

Flashpoint innebærer tilfeldige PvP-kamper som finner sted over hele spillverdenen, og som utkjempes som en del av konflikten mellom Imperiet og opprørerne. Sett det hele sammen, og du får en båtlast med innhold som ethvert spill som utgis i dag, ville vært stolt av å ha gitt ut. Star Wars Galaxies fans er bare bygget annerledes, antar jeg.