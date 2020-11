Du ser på Annonser

Mojang har samarbeidet med mange store navn som følge av Minecraft sin massive suksess gjennom årene, og nå er det tid for en av de største.

En ny Mash-up-pakke for Star Wars har blitt tilgjengelig på Marketplace, og med tanke på at den består av dioramaer for blant annet Death Star, Hoth, Mos Eisley og Tatooine, skins fra den originale trilogien og The Mandalorian, X-Winger og en rekke elskede melodier og mer er det nok mange som lett bruker 1340 mynter nå.