Etter Jedi Knight II: Jedi Outcast var ferdig med å svi øyenbrynene våre, har Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy bestemt seg for å plukke opp lyssabelen og fortsette kampen. Denne gangen på to helt nye platformer: Nintendo Switch og PlayStation 4. Men det er nå 17 år siden Raven Software originalt slapp dette actionfylte jedispillet. Så er kraften fremdeles med Aspyr sin oppdatering?

Kort fortalt så er den det. Det er fremdeles snakk om det siste spillet i Jedi Knight-serien - Jedi Academy. Man blir presentert med en overraskende dyp enkeltspillerkampanje hvor du får besøke mange ikoniske Star Wars-planeter. Ikke alt har eldes like bra, og spillet i seg selv har sine feil, men likevel synes vi at dette gammeldagse eventyret fra et sted langt, langt borte var skikkelig underholdende. Lyssabel-fektingen fungerer også fremdeles skikkelig bra.

Faktisk er det selve fektingen som virkelig bærer spillet, til tross for årenes gang. Det kan kanskje føles litt upresist (det at fiendene ikke alltid reagerer like mye på slagene hjelper ikke), men den byr på overraskende nyanserte bevegelser. Fektingen gir også deg som spiller nok kontroll til at man føler man kan gi et personlig preg til syssabelkampene. Fysikken er også med på laget, som oftest iallfall, som resulterer i en helhetlig bra kampopplevelse.

Sabelfektingen synes vi er hakket bedre i Star Wars Jedi: Fallen Order, men man kommer ikke bort fra hvor organisk og flytende kampene er i Jedi Academy.

Slåssingen sitter både i enkelt- og flerspillermodusene. Selv om vi ikke spilte altfor mye online på PS4 så kommer man ikke unna at dette spillet opprinnelig er balansert for en PC-opplevelse. Spillet har uintensjonelt tillatt krysspilling mellom konsoll og PC, og konsollspillerne ligger her en tre-fire hestehoder bak smidigheten og hurtigheten som tastatur og mus kan by på. Det skal bli fikset etter hvert, og da frister det nok litt mer å dra på online-tokt. Men enn så lenge er det fremdeles ganske morsomt å sable hverandre over nettet.

Vi brukte mest tid i kampanjen, på planeter som Tatooine og Hoth. Selv om spilldesignet og strukturen på nivåene nok føles litt utdaterte sammenlignet med "nymotens" spill så er det fremdeles noe sjarmerende over det å følge en Jedi gjennom treningen deres. Man spiller som Jaden Korr (enten som mann eller som kvinne), hvor man går i lære under Kyle Katarn. Luke Skywalker gjør også en liten opptreden, så det er kult.

Jennifer Hale låner stemmen sin til den kvinnelige utgaven av Jaden Korr (som vi spilte som) og Philip Tanzini den mannlige. Men uavhengig er det flust av raser fra Star Wars å spille som, så vel som flere forskjellige måter du kan gjøre din figur unik på. Inkludert lyssabelen, så klart.

Det tar ikke lang tid før man får slå seg løs og utforske banene med de nylig ervervede kreftene sine. Når man ikke bruker de til å interagere med verdenen, kan du kaste stormtroppere rundt omkring, eller slenge lyssabelen din etter de. Om du er av den mer pistol-vennlige typen, er det også flust av våpen å velge mellom. Nærkamp utføres i tredjeperson, mens når man bruker våpen skjer dette i klassisk førsteperson. Nå i etterkant må vi innrømme at våpnene nok ikke er den beste delen av spillet, men forandring fryder som de sier.

Selv om Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy nok viser noen rynker her og der, så er det fremdeles et gøy og sjarmerende spill. Man låser opp nye krefter etter hvert som man spiller, og utvalget oppdrag er nok til flere timer med underholdning. Den største attraksjonen er lyssabelfektingen, og om du liker nærkamp bør du definitivt sjekke den ut. Spesielt om du liker spill satt til en galakse langt, langt borte.