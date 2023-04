HQ

Det kan ikke benektes at Star Wars har vært en blandet pose drops de siste årene. De siste filmene ble veldig kritisert av fans, Disney+ -seriene har i beste fall variert mellom utmerket og middelmådig, og til tross for at film- og TV-rommet er fylt med innhold av så polariserende kvalitet, har det vært én stabil del i galaksen langt, langt borte. Respawn Entertainmentss Star Wars Jedi-serie. Og jeg sier 'serie' her fordi mens Star Wars Jedi: Survivor ikke lanseres før 28. april, viser min tid med denne tittelen at utvikleren, uten tvil best kjent for Apex Legends, fortsatt er en av de beste til å fortelle moderne Star Wars-historier.

Survivor plukker opp fem år etter hendelsene i det strålende Star Wars Jedi: Fallen Order, og gir oss en mer moden og grånet versjon av Cal Kestis. Denne karakteren har ikke nødvendigvis vært på flukt fra Imperiet i denne femårsperioden, men har vært en stor torn i sidene ved å lede alle slags motstandsoppdrag som en del av sitt arbeid med opprørskjemperen Saw Gerrera. Men etter at et oppdrag går fryktelig galt, begynner Cal å stille spørsmål ved sin uendelige kamp mot Imperiet, og begynner å lete etter en måte å beskytte dem han bryr seg om, noe som til slutt trekker ham tilbake til selve mannskapet som han samlet i det opprinnelige spillet, men som splittet seg og gikk sine egne veier mange år tidligere.

Siden dette er en direkte fortsettelse av den historien, om enn fem år senere, har ikke Survivor den samme progresjonsopplevelsen som Fallen Order. Cal starter dette spillet med utstyr, ferdigheter, lyssabel og Force-evnene som han mestret i løpet av det originale spillet, på samme måte som Kratos ikke følger den samme progresjonen i God of War: Ragnarök som han gjorde i 2018-tittelen. Dette betyr at du kommer rett inn i handlingens kjøtt i løpet av få øyeblikk og gjør det på en måte at du føler deg som en Jedi-kriger, og ikke en padawan som kjemper med nebb og klør for å overleve.

Hvis du har spilt Fallen Order, er mye av mekanikken fra det spillet som fikk det til å føles så friskt og morsomt oversatt til Survivor. Plattformseksjonene er fremdeles lange og krever at du tenker litt på hvordan du skal takle dem, men samtidig er de flytende og glatte og viser virkelig utholdenhetsnivåene og den fysiske styrken som Jedier og Force-brukere kan mønstre. Hvis du liker plattformseksjoner i spill som Uncharted, er Survivor veldig likt, bortsett fra at Cal viser ingen tegn til utmattelse når du henger fra lianer eller kaster deg opp på vertikale flater. Det er veldig spennende. Dette er det samme tilfellet med miljøpuslespillene som krever litt ettertanke, men som aldri er overveldende utfordrende.

Kampene er også forbedret og utvidet med nye lyssabelholdninger og Force-evner som lar deg nærme deg motstanderne dine på en annen måte. Enten det er å bruke miljøet til din fordel ved å presse Stormtroopers til deres undergang, eller fange prosjektiler i luften for massiv returskade. Legg til dette å bla mellom Blaster-holdning som lar deg bruke en blaster i den ene hånden for rekkevidde-skade mens du parerer og slår med en lyssabel med den andre, eller i stedet bruker min personlige favoritt, Crossguard-holdning, som har langsommere og hardere angrep mens du bruker et lyssabelblad som Kylo Ren nylig gjorde kjent. Det er fem lyssabelholdninger, og utallige måter å oppgradere dem, dine Force-trekk, og Cals helse og overlevelsesevne takket være tonnevis av ferdighetstrær å utforske og oppgradere på den måten som passer hvordan du vil spille.

Men mer underholdende plattformseksjoner og et forbedret kamptilbud er ikke det eneste stedet der Respawn har trappet opp innsatsen. Det er en enorm samling av nye fiendetyper, ikke bare fra Imperiet, men også dyr rundt om i galaksen og en helt ny fraksjonstype, The Bedlam Raiders. Denne fraksjonen bringer nye og utfordrende humanoide fiender å hamle med, så vel som en haug med Droid-varianter fra Clone Wars-æraen, med hver som krever at du nærmer deg dem annerledes, ellers vil den utfordrende kampsuiten tygge deg opp og spytte deg ut. Mellom Super Battle Droids som utrettelig angriper med blasterskudd, til Bedlam krigere som nådeløst slår med ladede kniver, må Cal være raskere og smartere for å overleve og erobre truslene i denne oppfølgeren.

Og det strekker seg til og med til den åpne verdenen og hva slags aktiviteter du kan oppdage rundt de mange stedene som utgjør denne historien. Enten det bare er å dra tilbake til Coruscant for å hente samleobjekter, ta på seg dusørjegere spredt rundt i systemet, eller i stedet reise inn i de fjerne delene av Kobohs huler for å bekjempe en Rancor, Survivor har et rikelig utvalg av måter å fortsette og forbedre opplevelsen utover den slagne hovedfortellingshistorien, så mye at du enkelt kan presse ut 30+ timer med innhold før rulleteksten ruller og nye hemmeligheter blir gjort tilgjengelige.

Når det er sagt, kommer de fleste til å komme til Star Wars Jedi: Survivor for hovedfortellingen og for å se hvordan denne fortellingen utvider Cals historie. Mens jeg vil unngå direkte spoilere, vil jeg si at jeg ikke føler at denne historien leverer en eksepsjonell fortelling på den måten Fallen Order gjorde. Visst er det fortsatt utrolig kule Star Wars-øyeblikk som gjør nesten alle andre Star Wars-produkter fra det siste tiåret til skamme, og faktisk er historien som helhet bedre enn de fleste Star Wars-produksjoner vi har hatt på mange år. Jeg tror bare ikke det lever helt opp til Fallen Order i en ren fortellende forstand, da handlingen har klare opp- og nedturer og ofte skohorn i karakterer som vi skal bry oss om, men ikke får det nivået av tilkobling til på grunn av svakere karakterutvikling. Hvis du liker Star Wars, selv i en flyktig forstand, er det tonnevis av innhold å pakke ut her, inkludert lore-godbiter som kan plukkes opp langs reisen, men ikke forvent en fortelling som er like følelsesmessig gripende som Fallen Order.

Heldigvis er det imidlertid mer å gjøre her enn det vi fikk i Fallen Order. Stedene er større, dypere og mer detaljerte, og det er alltid noe nytt å utforske på grunn av spillets Metroidvania-lignende progresjonssystem som ser deg gå tilbake for å utforske tidligere utilgjengelige soner. Noen av tilleggsaktivitetene er ikke fullt så spennende som andre, for eksempel er det langt mer spennende å kjempe mot dusørjegere enn å samle frø og dyrke planter, men alternativet er i det minste der for å gjøre begge deler. I tillegg er tilpasningspakken den samme som for Fallen Order, noe som betyr at hver kosmetikk (det være seg Cals klær, frisyrer, lyssverddeler og farger, BD-1-deler osv.) Finnes i verden og kan ikke kjøpes med ekte penger i det hele tatt - og dette er et område som Survivor, som Fallen Order, fortjener massevis av ros for, da dette er et komplett spill uten noen form for inntektsgenerering utover det første kjøpet.

Mens jeg har snakket om de mindre feilene i hovedfortellingen, synes jeg generelt sett at Survivor er en bedre tittel enn Fallen Order, men dette spillet har noen veldig klare ytelsesproblemer som holder det tilbake akkurat nå. Mens du spiller på Performance Mode på PS5, sliter spillet med å treffe det lovede 60 fps-merket, og har fortsatt problemer med teksturer som dukker opp, animasjoner som glitcher, stygge teksturer, andre rare bugs, krasjer og mer. Det er en så stor liste over problemer som er umiddelbart gjenkjennelig at det vil sannsynligvis ta Respawn ganske mye tid for å stryke dem alle ut, og dette er det ene området som virkelig drar spillet ned. Hvis en dag én-patch takler disse problemene, flott! Men fra min erfaring før lanseringen holder de virkelig opplevelsen tilbake.

Likevel, for Star Wars-fans og folk som liker action-eventyrspill, er Star Wars Jedi: Survivor en flott fortsettelse av denne serien. Det er overfylt med referanser og andre mindre beats som hver maler et fantastisk og grundig bilde av galaksen langt, langt borte, og spillingen er rett og slett en forbedring av Fallen Orders enestående formel. Det har sine knekk og er ikke perfekt, både i ytelse og hovedfortellende forstand, men med tanke på at 2023 i stor grad har blitt preget av store AAA-remakes så langt, er Survivor en av de beste virkelig nye titlene vi har sett i år.