Star Wars Jedi: Survivor forsinket til april

Det virker som februar og mars kommer til å være stappfulle av spennende spill, men et av de største har funnet et annet zombiespill enn Resident Evil 4 å gå opp mot.

Utviklerne i Respawn avslører at de har bestemt seg for å utsette Star Wars Jedi: Survivor fra 17. mars til 28. april fordi de trenger mer tid til polering for å leve opp til studioets rykte og våre forventninger.

Jeg tviler på at wrestling- og golffans klager, da dette gir WWE 2K23 og EA Sports PGA Tour litt mer pusterom, men du kan være sikker på at folkene i Dambuster Studios og THQ Nordic ikke er glade for Cal Kestis' nye eventyr som nå lanseres samme dag som Dead Island 2.