Star Wars Jedi: Survivor har vunnet en Grammy

HQ

Nå som Grammy-utdelingen har fått en egen pris som er spesielt dedikert til dataspill, kan vi endelig se litt mer anerkjennelse for spill på seremonier som ikke bare er dedikert til spill. I fjor gikk Grammy-prisen Score Soundtrack For Interactive Media til Assassin's Creed: Valhalla, der prisutdeleren ikke engang kunne uttale spillet.

I år var det Star Wars Jedi: Survivor som fikk æren, foran God of War: Ragnarök, Hogwarts Legacy, Stray Gods og Call of Duty: Modern Warfare II-soundtracket. Det kan virke rart at et par av spillene på listen ble utgitt i slutten av 2022, men Grammy-utdelingen er litt merkelig.

At Star Wars Jedi: Survivor tok hjem seieren, kan forhåpentligvis gjøre det mindre surt at det ikke vant noe på The Game Awards.