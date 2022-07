Star Wars Jedi: Survivor kommer i begynnelsen av mars ifølge PlayStation-databasen

HQ

En av de bedre kildene for lekkasjer i det siste har vært Twitter-kontoen PlaystationSize, som holder styr på alt nytt i PlayStation-databasen (og mer). Nå har de lagt merke til en interessant detalj med Star Wars Jedi: Survivor.

Spillet ble annonsert for to måneder siden, men den gang fikk vi ingen utgivelsesdato. Men som PlayStationSize avslører, står det i PlayStation-databasen at det utgis i begynnelsen av mars 2023. Hvis det var en typisk plassholderdato, ville det sannsynligvis vært 31. mars, som markerer slutten på regnskapsåret for EA, så det er i det minste en god sjanse for at dette faktisk stemmer.

I så fall bør vi sannsynligvis få mer informasjon snart.