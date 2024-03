Star Wars Jedi: Survivor-regissøren danner nytt studio kalt Giant Skull.

HQ

Etter å ha skrevet om oppsigelser, nedlagte studioer og kansellerte spill i lang tid, var det forfriskende å skrive om en ny utvikler i går, da Emptyvessel ble presentert sammen med sitt første AAA-prosjekt.

Og gjett hva. Bare ett døgn senere får vi nå gjøre det igjen, for Star Wars Jedi: Survivor-regissør Stig Asmussen (som forlot Respawn Entertainment i fjor høst) har nå avslørt hva han skal gjøre videre. Det viser seg at også han har startet et nytt utviklerstudio kalt Giant Skull. Ifølge pressemeldingen har Giant Skull AAA-ambisjoner og skal produsere "gameplay-driven, story immersive action-adventure games set in captivating worlds", og det virker som om de er godt rustet til å gjøre dette. Asmussen skriver :

"Studiokulturen i Giant Skull er fokusert på kreativitet og nysgjerrighet. Vi har samlet et talentfullt team som er kjent for oppslukende historiefortelling, heroiske kamper og spennende reiser, og målet vårt er å skape et rikt univers som spillerne vil ønske å fortape seg i i mange år fremover."

Det er mange bransjeveteraner blant de avslørte navnene, blant annet folk som har sluttet seg til Asmussen fra Respawn Entertainment, men også selskaper som Epic Games, Rockstar og mange flere. Deres første tittel utvikles med Unreal Engine 5 og blir et "triple-A singleplayer-fokusert actioneventyr".

Forhåpentligvis kan dette være begynnelsen på en trend der de store spillutviklerne ikke er komfortable med å lage live service-titler som ofte føles like mye som markedsplasser som faktiske spill - og i stedet prøver å lage den typen spill som spillerne faktisk etterspør.

Hvor interessert er du i å se hva Giant Skull til slutt kommer til å levere?

