Star Wars Jedi: Survivor- og God of War III-skaperen forlater EA og Respawn

Før lanseringen av Star Wars Jedi: Fallen Order var Stig Asmussen mest kjent som regissøren av God of War III, så man kan trygt si at han har levert en trio av utmerkede spill etter lanseringen av Star Wars Jedi: Survivor tidligere i år. Det virket som om han var innstilt på å gjøre det til fire etter at han flere ganger delte sitt håp om å lage en Star Wars-trilogi, men slik blir det ikke.

Jason Schreiers alltid pålitelige kilder avslører at Stig Asmussen har forlatt Respawn Entertainment og Electronic Arts. EAs talsperson får det til å høres ut som om de avsluttet forholdet på god fot ved å si at han vil "forfølge andre eventyr".

Kanskje følte han bare at det var på tide med en pause etter nesten et tiår med intenst arbeid, men det er også interessant at dette skjer bare noen måneder etter at han gjentok trilogidrømmen, og sannsynligvis omtrent samtidig som de seriøse samtalene om det tredje spillet startet. Vi får se om Asmussen oppklarer ting i en avskjedsmelding eller noe. Uansett, må Kraften være med deg, Stig.