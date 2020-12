Aspyr og Lucasfilm har kunngjort at det gamle Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords kommer til mobil den 18. desember. Prisen blir $14,99 både på AppStore og Google Play.

Det første Star Wars: Knights of the Old Republic er allerede tilgjengelig på mobil, selvfølgelig optimalisert for berøringsskjermen.

Forhåndsbestillinger pågår for iOS-enheter og Android-enheter nå.