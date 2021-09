Star Wars: Knights of the Old Republic Remake bekreftet for PlayStation 5

Det har gått en stund siden sist jeg skrev om at Star Wars: Knights of the Old Republic skal få en remake laget av Aspyr, så noen hadde nok mistet håpet og trodde jeg bare var full av dritt. Derfor var det ekstra godt å se starten på kveldens PlayStation 5-sending.

Showet startet nemlig med en filmatisk trailer som bekreftet at Star Wars: Knights of the Old Republic Remake er på vei, og i tillegg til å love langt bedre grafikk og gameplayforbedringer avslører Apsyr at spillet vil være tidseksklusivt på PC og PlayStation 5 når det kommer en gang i fremtiden.