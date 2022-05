Star Wars: Knights of the Old Republic Remake skal vises igjen snart

HQ

Vi har ikke hørt noe som helst om Star Wars: Knights of the Old Republic Remake etter at spillet endelig ble bekreftet i september, men du skal visst ikke se bort fra å få mer informasjon før snøen kommer.

Under dagens investormøte ble nemlig Embracer Group, det svenske selskapet som eier utviklerstudioet Aspyr, spurt om hvordan det går med Star Wars: Knights of the Old Republic Remake. Da bekreftet de blant annet at Saber Interactive, som har hjulpet til med å lage Halo: The Master Chief Collection og Nintendo Switch-utgaven av The Witcher 3: Wild Hunt, utvikler den etterlengtede remaken og at de er ganske sikre på å avsløre mer om prosjektet de kommende månedene.

Grunnen til at de ikke har sagt noe siden i fjor er forståelig nok at dette er et massivt spill som det krever mye arbeid og tid å lage nærmest fra bunnen av igjen, og siden de har troen på at Star Wars: Knights of the Old Republic Remake vil kunne være et av de bestselgende spillene "året det kommer ut" legges det mye arbeid i å levere en så finpusset opplevelse som mulig.