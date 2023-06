Star Wars Outlaws er mer enn en "cover shooter"

HQ

Jeg er langt fra den eneste som mener at Star Wars Outlaws var et av Summer Game Fest-åpningens største høydepunkt, for gameplaypresentasjonen imponerte veldig. Det er likevel noen som kanskje tenker at spillet følger i The Division-spilles fotspor ved å i hovedsak handle om å gå i dekning og skyte ting. Det er ikke tilfellet, ifølge Massive.

"Det vi ønsket å gjøre, var å få frem skurkefantasien", sier Star Wars Outlaws' kreativ leder, Julian Gerighty, et intervju med GamesRadar. "Og skurkefantasien i Star Wars betyr at du ikke er en trent soldat. Du er en lovløs med våpen, så du kommer til å nærme deg enhver situasjon som en ressurssterk underdog, med blasteren din, med dingsene dine, med alt utstyret og med Nix. Men du skal ikke bare gå i dekning og skyte hodet."

En av tingene Gerighty mener vil utgjøre en stor forskjell er triksene du kan utføre. Fra å sende forfølgende fiender i gulvet til å eliminere en gruppe fiender på én gang:

"Trick Shot" gir spilleren et øyeblikk der han eller hun virkelig kan treffe noe presist som føles både utrolig heldig og spektakulært". Det handler om å få deg til å føle deg veldig dyktig i slike øyeblikk. Du lader det opp, og så kan du slippe det løs - slik at det kan skje ganske ofte."

Vi fikk jo på en måte en forsmak på dette i gameplaypresentasjonen da flukten viste et slags "Dead Eye"-øyeblikk som tok seg av de to forfølgerne raskt og effektivt. Dialogvalg er jo også noe nytt for Massive, så det er ingen tvil om at svenskene og de utallige støttestudioene ønsker å prøve nye ting i 2024.