Star Wars: Outlaws viser stort potensial i gameplaypresentasjon

Selv om The Division-spillene verken har romkamper, snikemekanikker, dialogvalg eller muligheten til å bruke kjøretøy ble jeg veldig interessert da Massive annonserte at de lager et Star Wars-spill for over to år siden. Forventningene mine har nå bare blitt enda høyere.

Som lovet i gårsdagens historietrailer har vi nå fått en omfattende gameplaypresentasjon av Star Wars Outlaws, og det må være lov å si at spillet tilsynelatende vil oppfylle mange ønsker i 2024. Presentasjonen er veldig imponerende med realistiske og godt designede skapninger og omgivelser, kampene virker engasjerende og byr på en rekke valgmuligheter, den nusselige følgesvennen Nix er mer enn bare pynt, historien og verdenen vil visst endre seg litt basert på valg vi tar og det blir mulig å delta i romkamper. Alt dette i en åpen verden hvor vi stort sett kan reise hvor vi vil når vi vil. Dette kommer jeg virkelig til å holde et godt øye med.

