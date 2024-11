Star Wars Outlaws får ny kreativ leder etter lansering

HQ

Star Wars Outlaws Ubisofts "The Game of the World" ble lansert til en stort sett positiv, men likevel lunken mottakelse. Til tross for at spillet ble anmeldt og solgte ganske bra, ser det ut til at Ubisofts aksjonærer ikke var så begeistret for lanseringen, og det var også mye kritikk fra spillerne om kampene, stealth og den generelle følelsen av spillet.

Nå, i et nytt innlegg, skisserer Massive hva som er neste for spillet. Det er en ny, stor oppdatering på vei, og en ny kreativ direktør ved roret. Julian Gerighty har blitt erstattet av Drew Rechner. "Jeg er veldig spent på å gå inn i rollen som kreativ direktør på Star Wars Outlaws og å jobbe med det utrolig lidenskapelige teamet her på Massive Entertainment sammen med våre talentfulle medutviklingsstudioer over hele verden og Lucasfilm Games," skrev Rechner.

Det kan virke rart at Star Wars Outlaws får en ny kreativ direktør, med tanke på at spillet allerede er lansert, men det er mulig at dette kommer til å ha en slags innvirkning på de kommende historie-DLC-ene. Den neste oppdateringen til spillet kommer senere denne måneden, så hold øye med når den slippes.

I mellomtiden, hvis du vil høre mer om Star Wars Outlaws, sjekk ut intervjuet vårt med tidligere Massive GM David Polfeldt nedenfor :