Star Wars Outlaws har enorme planeter å utforske

HQ

Det ser ut til å bli en enorm oppgave å utforske alt som finnes å se på Star Wars Outlaws. I den siste utgaven av Edge Magazine er det et intervju med kreativ direktør Julian Gerighty, som hadde noen fascinerende detaljer å fortelle.

Det viser seg at planetene i Star Wars Outlaws (fire av dem har blitt avslørt så langt, og en femte er sterkt antydet) vil bli ganske store, og enda bedre - de vil bli laget for hånd i stedet for å jobbe med prosedyregenererte miljøer. Når det gjelder størrelsen, kan planetene sammenlignes med "to eller tre soner i Assassin's Creed: Odyssey", og å reise over dem vil være en "reise selv i et kjøretøy som beveger seg raskt".

Du vil imidlertid ikke være helt fri til å reise rundt, ettersom det finnes forhåndsbestemte områder for start og landing.

Hva synes du om dette?

HQ

Takk Mp1st