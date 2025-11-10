Star Wars Outlaws og Avatar: Frontiers of Pandora DLCs slår Clair Obscur: Expedition 33 til Grammy-nominasjon

HQ

Nominasjonene til Grammy 2026 er offentliggjort, og i kategorien Best Score Soundtrack for Video Games and Other Interactive Media gikk Sandfall Interactives Clair Obscur: Expedition 33 overraskende nok glipp av nominasjonen, til tross for at det har et enormt langt og svært anerkjent lydspor blant videospillfans.

Det turbaserte spillet gikk glipp av tre spill som ble lansert før den siste kvalifiseringsperioden. Årets Grammy ønsker å fremheve prosjekter som kom mellom 31. august 2024 og 30. august 2025, og mens to av DLC-ene som er nevnt passer inn i denne regningen, gjør ikke de overordnede spillene deres det.

For dette formål har kategorien nominert Avatar: Frontiers of Pandora's Secrets of the Spires DLC og Star Wars Outlaws's Wild Card og Pirate's Fortune DLC. I tillegg til dette er Helldivers II, med hvert av disse spillene som debuterer før 31. august 2025 (om enn bare bare for Star Wars Outlaws 'tilfelle).

De to andre spillene er Indiana Jones and the Great Circle og Sword of the Sea, og når det gjelder når vi får se hvem som vinner dette ettertraktede troféet, er Grammy 2026 planlagt til begynnelsen av februar.