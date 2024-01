Star Wars Outlaws skal visst lanseres mot slutten av 2024

HQ

Vi vet faktisk ikke nøyaktig når Star Wars Outlaws vil debutere, bortsett fra at det vil komme ut en gang i løpet av det kommende regnskapsåret og før utgangen av kalenderåret 2024. Det betyr at den kan lanseres hvor som helst mellom april og desember. Men det virker mer sannsynlig at det blir mot slutten av 2024, i hvert fall hvis man tar hensyn til et nylig endret blogginnlegg fra Disney.

Før det ble justert, sto det i blogginnlegget fra Disney Parks (takk, IGN): "Star Wars Outlaws, Open World-spillet i Star Wars-universet, er satt til å lanseres mot slutten av året. Spillet lar deg utforske forskjellige planeter over hele galaksen, både ikoniske og nye. Du kan risikere alt i rollen som Kay Vess, en skurk som søker frihet og muligheten til å starte et nytt liv, sammen med følgesvennen Nix. Hvis du er villig til å ta sjansen, er galaksen full av muligheter."

Det kom nylig rapporter om at et stort Ubisoft-spill var forsinket ut dette regnskapsåret, og med tanke på denne meldingen om en lansering i slutten av 2024 for Outlaws, virker det som om dette kan være akkurat det spillet.

Ser du frem til Star Wars Outlaws?