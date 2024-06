Star Wars Outlaws viser frem gameplayet i to omfattende trailere

HQ

Ubisoft har startet sin Ubisoft Forward-presentasjon med å vise frem en haug med gameplay i forskjellige scenarier og situasjoner fra Star Wars Outlaws. Forslaget om å sette oss i skoene til en smugler i underverdenen (og ingen Force-brukere i sikte) og hennes lille romvesenkompanjong når de reiser fra planet til planet og jobber for galaktiske forbrytelsessyndikater, er et utmerket startpremiss.

Men med dagens opptak er det tydelig at det er mye mer som foregår her. Til tross for at Outlaws har noen av tropene vi forbinder med den franske utgiveren, føles det som en ny vei bort fra Assassin's Creed, Far Cry og andre trygge verdier fremover.

Kay Vess og Nix reiser rundt i galaksen og kjemper mot alle slags skip, i tilfeldige hendelser som å forsvare et lasteskip eller jakte på en rømling. Deretter lander de på planeten (med en kort og godt skjult innlastingsskjerm) og forlater skipet på motorsykkelen vår og drar til et sted i nærheten, der en scene og en skuddveksling med blastere finner sted. Mye ektefølt følelse av at dette føles som Star Wars.

Vi har også sett noe som ligner på et omdømmesystem, der det å støtte en fraksjon kan bety å støte en annen fra seg. Vi kan være alliert med Pyke mot Crimson Dawn, eller kanskje jobbe for Hutt. Mulighetene er mange, og det ser ut til at selv om det vil være en sentral fortelling om hovedpersonen, vil det også være rom for å skape din egen historie.

30. august er ikke så langt unna nå. Star Wars Outlaws kommer til PC, PS5 og Xbox Series med ulike fysiske og digitale utgaver.