Star Wars Outlaws viser mer av hva som er i sesongpasset

HQ

Det er sjelden at spill utgis komplett i disse dager, og i stedet er de designet som et slags analogt puslespill med noen få brikker som mangler, som senere må kjøpes for mye penger for at du skal få hele greia.

Noen av de verste lovbryterne på dette området er Ubisoft, men til tross for det tror vi ikke mange vil bli opprørt når de ser sesongkortet (som Eirik tidligere har rapportert om) som nettopp har blitt presentert i detalj for Star Wars Outlaws. Det er mye underholdning og mindre ting som vil bli sluppet over en lang periode, helt frem til en historieutvidelse som lanseres våren 2025 kalt A Pirate's Fortune, der vi får møte selveste Hondo Ohnaka (som vi ble kjent med i The Clone Wars og den frittstående fortsettelsen Rebels).

Sjekk ut videoen nedenfor for å se alt Massive Entertainment har planlagt for Star Wars Outlaws' sesongkort, og vi håper flere utviklere og utgivere lar seg inspirere av dette og blir flinkere til å tilby mer relevante ting som det faktisk er verdt å betale for.