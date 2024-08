Star Wars Outlaws avslører utvidelser og DLC

HQ

De av dere som har Ubisoft+ Premium-abonnementet eller kjøper Gold- eller Ultimate-utgavene av Star Wars Outlaws er nøyaktig tre uker unna å få spille det, men vi visste allerede at Massive langt fra er ferdig med galaksen langt, langt borte. Det kontroversielle sesongkortet ble annonsert for lenge siden, men nå er det på tide å finne ut alt det faktisk inneholder.

De svenske utviklerne har avslørt at Star Wars Outlaws vil tilby to historieutvidelser og kosmetikkpakker. Vi trenger ikke å vente lenge heller, ettersom den første historieutvidelsen heter Star Wars Outlaws: Wild Card og vil komme en gang i høst. Den vil gi oss i oppgave å infiltrere en Sabacc-turnering der Kay møter gode, gamle Lando Calrissian og innser at det er langt mer enn kortspill som foregår.

Så må vi vente litt, for den andre historieutvidelsen - Star Wars Outlaws: A Pirate's Fortune - blir tilgjengelig våren 2025. Her vil Kay bli kjent med piratveteranen Hondo Ohnaka, som "er ute etter å gjøre opp gamle regnskap med en hensynsløs piratgjeng".

Begge disse kan også kjøpes separat, mens sesongpass-eiere vil - som jeg allerede har antydet - få det eksklusive "Jabba's Gambit"-oppdraget når Star Wars Outlaws lanseres 30. august (27. august med spesialutgavene eller Ubisoft+ Premium).