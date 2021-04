Star Wars: Republic Commando (Switch)

Du ser på Annonser

Da Star Wars Episode I-III dukket opp på lerretet rundt årtusenskiftet til en blandet mottakelse fikk vi mange utmerkede Star Wars-spill i kjølvannet av seriens nyvunne popularitet. En av titlene som fortsatt blir husket positivt av fansen er Republic Commando, et lagbasert skytespill satt til Klonekrigen. Spillet ble opprinnelig lansert til Xbox og PC i 2005, noe som betyr at Sony- og Nintendo-fans har vært ekskludert fra moroa i over 15 år. Heldigvis har Aspyr nå brakt spillet til PS4 og Nintendo Switch.

Først og fremst bør jeg gjøre det klart og tydelig at vi snakker om en port her, ikke en nyversjon eller en remaster. I praksis betyr dette at det visuelle, lyden og spillmekanikken forblir totalt uforandret, og det er kun kontrollsystemet som har blitt justert for å fungere på ny maskinvare. PS4-eiere får i det minste troféer de kan samle på, noe som har blitt lagt til i spillet for første gang og som gir spilleren noen ekstra mål å gjennomføre.

Det er ikke mye som har blitt lagt til, men en ting som man fort merker mangler er flere av online-funksjonene som kom med spillet i 2005. Onlinemodusene som var utviklet for 4-16 spillere inkluderte Deathmatch, en lagfokusert Deathmatch og en Capture the Flag-modus. Selv om det er kampanjen som er det mest minneverdige aspektet ved Republic Commando, er det fortsatt skuffende at disse modusene nå har gått tapt med tidens gang og ikke blitt gjenopplivet for de nye konsollene.

Så, med det på plass kan vi snakke om historien. Republic Commando finner sted under Klonekrigen og plasserer deg i rollen som RC-1138, skvadronlederen av Delta-skvadronen. Kampanjen er delt i tre hovedoppdrag som vil ta deg rundt seks timer å spille gjennom, og du kommer til å reise på kryss og tvers av galaksen med skvadronen din mens dere utfører oppdrag som å redde wookier og infiltrere droidefabrikker.

Hvis du er på jakt etter et spill som deler den samme magiske historiefortellingen som filmserien, vil nok Republic Commando skuffe deg. Det er ingen filmsekvenser her, og oppdragsdetaljene blir ganske enkelt formidlet til deg i form av radiomeldinger. Historien spiller kanskje andrefiolin her, men det er fortsatt mange humoristiske øyeblikk mellom deg og skvadronen din. En av favorittene mine blir servert tidlig i kampanjen, hvor bombeeksperten mumler «var det rød, rød, grønn ... eller rød, grønn og rød?»

Republic Commandos action er naturligvis lagbasert, og du må balansere mellom å gi ordre til lagkameratene dine og skyte fiender i stykker selv. Dine medsoldater i Delta Team kan gå på autopilot, men kampene krever at du er metodisk, noe som betyr at oppdraget mest sannsynlig mislykkes hvis du oppfører deg som om dette er et vanlig skytespill. Som lagleder har du en rekke kommandoer du kan gi for å snu situasjonsbildet i kampens hete. Du kan for eksempel kommandere lagkameratene dine til å fokusere skytset mot én spesifikk fiende eller trekke dere tilbake hvis ting blir for farlige.

Selv om jeg opplevde det taktiske kampsystemet som engasjerende, kan graden av håndholding til tider være ekstremt frustrerende. Skvadronen min kunne ofte, uten oppsyn fra meg, ende opp med å ta avgjørelser som manglet enhver form for sunn fornuft og løpe blindt inn i kamp. De kunne også finne på å løpe forbi helsestasjoner og la være å gjenopplive hverandre når en av dem ble såret. Jeg skjønner at spillmekanikken er utviklet med hensikt å gjøre deg til den allmektige laglederen, men jeg skulle ønske at AI-en hadde en litt større grad av uavhengighet.

Med det sagt er selve skytefølelsen i spillet skarp og solid, og det er et variert utvalg av våpen som du kan bruke for å gjøre kål på angripende droider. Blant mine favoritter finner vi DC-17m, som i praksis er et altmuligvåpen som kan forvandles til et angrepsgevær, en snikskytterrifle eller en rakettkaster ved å trykke på en knapp, og man finner også morsomme spesialvåpen som wookie-armbrøsten og et strålevåpen fra Geonosis.

Noe jeg virkelig ble imponert over var hvor godt det visuelle uttrykket i Republic Commando har tålt tidens tann. Man ser helt tydelig at dette er et eldre spill, men figurmodellene ser ikke merkbart gamle ut, og omgivelsene er fargerike og detaljerte. Noen steder kan man helt klart se hvor gammelt spillet i realiteten er, men dette handler i stor grad om det helhetlige spilldesignet. Områdene du manøvrerer deg gjennom føles forferdelig lineære, og lasteskjermer dukker opp hver gang man går inn i en heis eller går videre til neste nivå av banen.

Selv om alderdomstegnene begynner å bli tydelige for det 16 år gamle spillet er Republic Commando fortsatt en fryd å spille gjennom den dag i dag. Det lagbaserte kampsystemet krever at du er strategisk og virkelig tenker gjennom handlingene dine, og spillet byr på et stor grad av våpenvariasjon. Med det sagt er ikke AI-en den mest intelligente uten instruksjoner, og noen vil nok bli skuffet over at online-modusene som fantes i originalen ikke er å finne i denne utgaven. Forhåpentligvis vil denne utgaven tjene som en katalysator som kan få andre klassiske Star Wars-spill til dagens plattformer, slik som Star Wars: Bounty Hunter eller det originale Battlefront.