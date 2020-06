Star Wars: Squadrons' gameplaytrailer forklarer alt

Du ser på Annonser

EA Motive ga oss en god del informasjon da vi fikk den første traileren fra Star Wars: Squadrons, men dessverre fikk vi ikke se noe av det i aksjon. Før nå da...

Som lovet ble den første gameplaytraileren fra Star Wars: Squadrons offentliggjort i natt, og den gir et flott overblikk over hva vi har i vente fra og med den 2. oktober. Her får vi se og høre mer om historiemodusen, de mange tilpasningsmulighetene, hvordan noen av multiplayermodusene fungerer og selvsagt hvordan gameplayet blir mye dypere når de utelukkende fokuserer på romskipkamper. Blant annet blir det mulig å justere om skjoldene er sterkest foran eller bak, gjøre noen av de utrolige manøverene vi har sett i både filmer, serier og tegneserier og mer. Noen av stedene vi skal få fly rundt i er Yavin Prime, Esseles, Galitan, Nadiri Dockyards, Sissubo og Zavian Abyss med en rekke ulike romskip fra det fantastiske universet som du kan se i traileren under.