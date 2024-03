Star Wars-strategispill fortsatt under utvikling

HQ

Etter å ha hørt at Mandalorian-spillet ble kansellert hos Respawn, så det ikke bra ut for resten av EAs Star Wars-prosjekter. Vi vet at vi får et tredje spill i Star Wars Jedi-universet, men ellers var det mye som var ukjent.

Bit Reactor, utvikleren som jobber med et Star Wars-strategispill for EA, har nylig avslørt at arbeidet med tittelen ikke er lagt ned, og at det vil fortsette som planlagt. "For de som spør, så jobber vi fortsatt hardt, og spillet vårt ble ikke påvirket av forrige ukes nyheter", skrev utvikleren på Twitter/X.

Vi er ikke sikre på hvordan Star Wars-strategispillet kommer til å se ut eller når vi får sjansen til å se det, men for de som fryktet at det hadde gått tapt sammen med Mandalorian-spillet, ser det ut til at vi ikke trenger å bekymre oss.