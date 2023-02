HQ

Det er trist, synes jeg. At dette, sammen med en hel haug med andre PSVR2-utgivelsestitler, blir hyllet som ferske når de i utgangspunktet er år gamle Oculus Quest-titler som føltes foreldet selv da de først ble lansert. Men, men... Det er hva det er nå, og sammen med Horizon: Call of the Mountain, Moss II, Gran Turismo 7, Tetris Effect, Rez VR og en rekke andre spill, har jeg brukt litt tid på Batuu og føler meg ganske klar til å dele ut en slags vurdering for Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge - Enhanced Edition.

Som jeg sa, dette er et Quest 2-spill som er over to år gammelt, pluss Last Call-utvidelsen som er bakt inn i et enkelt spill og polert litt, noen få steder. Litt grafikk her, noen haptiske effekter mot skallen, noen ekstra effekter der, noen bedre sporing her og wham! Det er en lanseringstittel for PSVR2. Oppsettet er enkelt; du er en ikke navngitt droidmekaniker hvis skip krasjlander på Batuu, og herfra slipper du rett inn i et stort eventyr basert på dialog skrevet av en syvåring. Jeg tuller ikke når jeg kaller dialogsekvensene og historien generelt elendig i dette spillet, noe som føles super bemerkelsesverdig (fortsatt) med tanke på at ILM og Lucasarts var involvert i utviklingen.

Dialogen i dette spillet, i tillegg til å være råtten til kjernen, utføres av over-the-top skissekomikere som Bobby Moynihan fra Saturday Night Live, og her finner vi samtaler og utvekslinger i samme tone som tingene Jar Jar Binks blurts ut, noe jeg tror drar dette spillet ned ganske mye. Det blir kjedelig, kjedelig, halt og passer ikke inn i Star Wars-verdenen som jeg liker (New Hope, Empire Strikes Back, Rogue One, Mandalorian), og det er også umulig å presse forbi noen av dialogsekvensene, noe som gjør åpningstidene ren tortur. Så blir det bedre og Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge - Enhanced Edition forbedres, men det er aldri bra.

Alle nivåene er ultralineære, og minner nesten om gammeldagse skytespillkorridorer, og for deg som spiller handler det om å bruke forskjellige laserbaserte Star Wars-våpen for å ta ned hundrevis av fiender. Spillmekanikken er smart, og den haptiske tilbakemeldingen som er innebygd i PSVR2, bidrar til å skape en mer oppslukende spillopplevelse enn Oculus-versjonen noensinne har klart, men det redder ikke Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge - Enhanced Edition ettersom actiondelene raskt blir monotone og fiendene stadig fremstår som kjedelige.

Grafikken føles også gammel. Designet oser selvfølgelig av Star Wars, og det er effekter som laserskuddene som lyser opp deler av Batuu som er fine, men i det store og hele er det selvfølgelig merkbart at dette er gammel skapmat som nettopp har blitt pakket om og utgitt for PSVR2. Det føles igjen trist at det virkelig er mangel på friske, nye, ambisiøse blockbuster-spill for PSVR2 nå som det rulles ut, og at trekkplastrene til dette VR-headsettet er gamle Quest-titler. Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge - Enhanced Edition er absolutt ikke noe jeg vil spille igjen, og det er heller ikke et eventyr som jeg føler er representativt for hva PSVR2 som teknologi er i stand til.

