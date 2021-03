Star Wars: The Bad Batch-trailer varmer opp til stor premiere

Du ser på Annonser

Til tross for at det har gått åtte måneder siden Disney kunngjorde at Bad Batch-gjengen fra The Clone Wars skulle få en egen serie på Disney+ har vi hørt overraskende lite om hva som er i vente. Heldigvis rettes dette på i dag.

Her har dere nemlig den første traileren fra Star Wars: The Bad Batch, og den får det virkelig til å virke som om Hunter, Echo, Tech, Wrecker og Crosshair blir like gærne som forventet og at dette kan bli en meget interessant historie. Derfor er det også godt å høre at premieren den 4. mai blir hele 70 minutter lang og at episode to som kjent kommer allerede den 7. mai før det deretter blir en ny episode hver fredag.