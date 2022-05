Star Wars: The Bad Batch-trailer viser sesong 2

HQ

Ingar liker som kjent første sesong av Star Wars: The Bad Batch veldig godt, så man kan trygt si at Disney og Lucasfilm hadde en skikkelig godbit på lur til han og millioner av andre i dag.

For som forventet fikk vi den første offisielle traileren for andre sesong av Star Wars: The Bad Batch i dag, og den gjør det i alle fall klart at det har gått litt tid siden første sesong. Foreløpig nøyer skaperne seg med å si at sesongen kommer til Disney+ en gang i høst, så vi får se når showet presses inn mellom de andre spennende seriene som kommer på rekke og rad de neste månedene.