Star Wars: The Old Republic møter Darth Malgus igjen i nytt historieinnhold

Jeg har vært fascinert av Star Wars: The Old Republic helt siden de cinematiske trailerne vi fikk før lanseringen av spillet. Noe av det beste Star Wars-innholdet på flere tiår, og det var bare noen trailere for et MMO. Men for et MMO det viste seg å være, et som fortsatt får betydelige oppdateringer den dag i dag.

Den nye 7.6-oppdateringen ser nok en gang en haug med nytt innhold komme til Star Wars: The Old Republic. For det første er det nytt historieinnhold som du kan glede deg over, mens du og alliansen din prøver å stoppe Darth Malgus og hans skumle planer.

I tillegg vil flere dynamiske møter bli spredt over flere verdener, noe som betyr at du bør finne et kart som er forfriskende uansett hvor mange timer du har i spillet. Nye frisyrer, minikjæledyr og mer er også på vei, og du kan sjekke hele listen over endringer her.

Historieoppdragene kommer neste år, mens annet innhold i oppdateringen vil begynne å rulle ut i desember.