Star Wars: The Old Republics siste oppdatering ser en stor historiefinale

Star Wars: The Old Republic Den siste oppdateringen avslutter Legacy of the Sith-historien. Den ble først utgitt i 2022, og er den åttende historieutvidelsen som ble brakt til spillet, med fokus på en ny militær kampanje med den beryktede Darth Malgus i kjernen.

Nå, med oppdatering 7.9 til spillet, ser vi historien komme til en slutt med Legacy Reborn narrative hendelse. Darth Jadus har stjålet Darth Nuls holocron og er på vei mot Khar Shian, der vi får se de siste hendelsene i historien bli til virkelighet. Ulike karakterperspektiver vil bli inkludert i den siste delen av Legacy of the Sith, slik at spillerne får forskjellige måter å se klimakset i hendelsen på.

Oppdateringen inkluderer også nye gjenstander inspirert av The Mandalorian og Grogu som kommer til kartellmarkedet, en ny PvP-sesong, Nar Shadaa Nightlife's retur, Galactic Season 11 og livskvalitetsoppdateringer også. Du kan sjekke ut alle oppdateringsnotatene fra Legacy Reborn-oppdateringen i sammendraget av livestreamen her.